ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за нештатной ситуации на борту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли истребитель F-16 во время выполнения боевого задания на одном из участков фронта. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление командования украинских Воздушных сил.

По предварительным данным, связь с боевым самолетом прервалась 29 июля при перехвате целей. На борту возникла нештатная ситуация, поэтому летчику пришлось катапультироваться. В ВСУ уточнили, что пилот был оперативно госпитализирован для медицинского обследования.