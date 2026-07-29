ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за нештатной ситуации на борту
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли истребитель F-16 во время выполнения боевого задания на одном из участков фронта. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление командования украинских Воздушных сил.
По предварительным данным, связь с боевым самолетом прервалась 29 июля при перехвате целей. На борту возникла нештатная ситуация, поэтому летчику пришлось катапультироваться. В ВСУ уточнили, что пилот был оперативно госпитализирован для медицинского обследования.
На месте крушения самолета сейчас работают эксперты и правоохранители. В ведомстве подчеркнули, что жертв среди мирных жителей и разрушений гражданских объектов не зафиксировано. Точная локация падения не раскрывается, а всего за текущий год украинская армия лишилась уже около 20 истребителей различных типов.
По мнению военных экспертов поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить советские МиГ-29, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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