Вероятность того, что иск от частного лица из России о нарушении авторских прав дойдет до адресата и будет рассмотрен американским или международным судом, совсем невысока. Об этом в комментарии НСН заявила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

Ранее стало известно, что некий москвич намерен подать в суд на Netflix из-за, как он считает, музыкального плагиата в «Игре в кальмара». В третьем сезоне сериала глава одного из столичных PR-агентств увидел сходство музыкального фрагмента с произведением из культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны» 1973 года. Речь идет о композиции «Где-то далеко» Микаэла Таривердиева. Сообщается, что подготовлены документы для подачи обращения в суд и Роскомнадзор, а также в международные организации по авторским правам.

Однако Елена Гринь усомнилась в успехе этой затеи.