Где-то далеко: Иск о музыкальном плагиате к «Игре в кальмара» не заметят в Netflix

Иск не от правообладателя, а от постороннего лица имеет сомнительные перспективы, заявила НСН юрист Елена Гринь.

Вероятность того, что иск от частного лица из России о нарушении авторских прав дойдет до адресата и будет рассмотрен американским или международным судом, совсем невысока. Об этом в комментарии НСН заявила председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.

Ранее стало известно, что некий москвич намерен подать в суд на Netflix из-за, как он считает, музыкального плагиата в «Игре в кальмара». В третьем сезоне сериала глава одного из столичных PR-агентств увидел сходство музыкального фрагмента с произведением из культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны» 1973 года. Речь идет о композиции «Где-то далеко» Микаэла Таривердиева. Сообщается, что подготовлены документы для подачи обращения в суд и Роскомнадзор, а также в международные организации по авторским правам.

Однако Елена Гринь усомнилась в успехе этой затеи.

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«При поступлении жалобы на нарушение авторских прав не от самого правообладателя, а от постороннего лица вероятность детального ответа или серьезных мер крайне низкая. Кроме того, прямая подача судебного иска к иностранной корпорации требует значительных юридических ресурсов и финансовых затрат. В теории можно обратиться во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, а также к представителям Netflix в Европе, США или напрямую через канал поддержки правообладателей компании, но такая корреспонденция редко приводит к быстрой реакции», - отметила юрист.

Елена Гринь также сравнила размеры компенсаций, которые присуждаются в случае признания нарушения авторских прав, за рубежом и в России.

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«В международной практике компенсации за незаконное использование музыки могут составлять от нескольких тысяч до десятков (редко — сотен) тысяч долларов. Это если речь о глобальной платформе и узнаваемой мелодии. Однако заявитель должен быть правообладателем, либо действовать по его поручению. В российской юрисдикции компенсация обычно назначается от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. После изменений закона может быть и до 10 миллионов или в двукратном размере стоимости права использования произведения, но только если нарушитель — российское лицо или организация», - пояснила эксперт.

Ранее народный артист РФ, художник-мультипликатор Юрий Норштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что права на сказочных персонажей передали «Союзмультфильму» без участия их создателей. Он назвал происходящее «войной».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / TASS
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