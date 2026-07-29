Интерпол может скрыть данные о розыске Павла Дурова

Интерпол может не раскрывать информацию о возможном розыске основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В Интерполе подчеркнули, что любые данные, которыми полиция 196 стран-членов обменивается с генеральным секретариатом в Лионе, остаются конфиденциальной собственностью соответствующего государства. Это строгое правило распространяется и на запросы по «красным уведомлениям».

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Представители организации отметили, что генеральный секретариат имеет право предоставлять подобные сведения только в исключительных случаях либо с одобрения со стороны страны, которая инициировала запрос.

В среду, 29 июля, ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Поводом для этого стало предъявление ему официального обвинения в содействии террористической деятельности в рамках возбужденного уголовного дела, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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