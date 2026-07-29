Интерпол может скрыть данные о розыске Павла Дурова

Интерпол может не раскрывать информацию о возможном розыске основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В Интерполе подчеркнули, что любые данные, которыми полиция 196 стран-членов обменивается с генеральным секретариатом в Лионе, остаются конфиденциальной собственностью соответствующего государства. Это строгое правило распространяется и на запросы по «красным уведомлениям».