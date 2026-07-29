Дима Билан за сольный концерт в Москве может заработать 115 млн рублей

Сольный концерт заслуженного артиста России Димы Билана на московском стадионе «Динамо» состоится 31 июля и может принести исполнителю рекордные 115 млн рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое провело подсчеты потенциальной выручки от реализации билетов.

Арена вмещает порядка 21 тысячи зрителей. Стоимость билетов начинается с 4,5 тысячи рублей за места в дальних секторах. Основная масса мест на трибунах оценивается в диапазоне от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие варианты рядом со сценой стоят около 12 тысяч рублей. Также доступны билеты в фан-зоны по цене 6,5 тысячи рублей.

Треки Билана и «Руки Вверх» стали самыми популярными хитами 1990-х и 2000-х годов

На данный момент реализовано уже около 95 процентов билетов, при этом предложения в категории VIP-лож и «Meet & Greet» в продаже отсутствуют. В случае полной загрузки площадки общая выручка от реализации билетов может составить примерно 115 миллионов рублей без учета организационных расходов.

Ранее автор ИИ-кавера «Седой ночи» заявил, что в восторге от сотрудничества с Биланом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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