Психолог дала советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

Возвращение к работе после отдыха часто сопровождается упадком сил и нежеланием браться за привычные задачи. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Каюрова.

Специалист объяснила, что во время отдыха нервная система переходит в спокойный режим без дедлайнов и постоянных решений. Резкая смена ритма воспринимается организмом как стресс. При этом многие совершают ошибку, и в первые же дни пытаются выполнить огромный объем работы, что приводит к мгновенному истощению накопленного ресурса.