Психолог дала советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска
Возвращение к работе после отдыха часто сопровождается упадком сил и нежеланием браться за привычные задачи. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Каюрова.
Специалист объяснила, что во время отдыха нервная система переходит в спокойный режим без дедлайнов и постоянных решений. Резкая смена ритма воспринимается организмом как стресс. При этом многие совершают ошибку, и в первые же дни пытаются выполнить огромный объем работы, что приводит к мгновенному истощению накопленного ресурса.
Гораздо эффективнее посвятить начальную неделю планированию и расстановке приоритетов. Такой подход помогает создать четкую структуру действий, снижает уровень тревоги и возвращает ощущение контроля над ситуацией.
Каюрова подчеркнула, что временное нежелание трудиться редко является признаком профессионального выгорания. Психике обычно требуется около семи дней для естественной адаптации, поэтому важно входить в рабочий процесс постепенно без попыток сразу достичь максимальной продуктивности.
Тем, кто еще находится на отдыхе, семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН дала совет, как не поссориться в отпуске.
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