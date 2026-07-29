Росстат: Средняя цена литра бензина в РФ превысила 77 рублей
Средние потребительские цены на автомобильное топливо в России выросли за период с 14 по 20 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата, охватывающего более 1800 автозаправочных станций в 280 городах страны.
По итогам недели стоимость бензина увеличилась на 1,7%, а дизельного топлива на 1,9%. Средняя цена литра бензина достигла 77,31 рубля. В частности, марка АИ-92 подорожала до 73,60 рубля, АИ-95 до 79,47 рубля, а дизельное топливо оценивается в среднем в 93,54 рубля за литр, сообщили в главном статистическом ведомстве страны.
Изменение стоимости горючего было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации. При этом в Забайкальском крае и Саратовской области цены на бензин снизились на 1,0% и 0,2% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 0,4% и 0,2%.
С начала текущего года бензин на АЗС в среднем подорожал уже на 18,3%, а дизельное топливо — на 20,2%, при этом по данным Росстата общая инфляция в РФ за тот же период составила 4,82%.
Между тем на АЗС Алтая ввели 24-часовой интервал между заправками автомобиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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