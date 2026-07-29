Росстат: Средняя цена литра бензина в РФ превысила 77 рублей

Изменение стоимости горючего было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации. При этом в Забайкальском крае и Саратовской области цены на бензин снизились на 1,0% и 0,2% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 0,4% и 0,2%.

С начала текущего года бензин на АЗС в среднем подорожал уже на 18,3%, а дизельное топливо — на 20,2%, при этом по данным Росстата общая инфляция в РФ за тот же период составила 4,82%.

Между тем на АЗС Алтая ввели 24-часовой интервал между заправками автомобиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

