Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг

Поместить ребенка в спецучреждение можно только по решению суда, пока буллинг не будет признан правонарушением, это невозможно, сказала НСН Ирина Волынец.

Чтобы поместить зачинщика травли в школе в спецучреждение по решению суда, буллинг должен быть признан правонарушением. Кроме того, спецшколы и центры временного содержания должны быть крайней мерой, чтобы никому не ломать жизнь. Об этом НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян ранее предложил отправлять несовершеннолетних, которые занимаются травлей других детей, в спецучреждения, передает РИА Новости. По словам Волынец, для этого буллинг должен получить статус правонарушения, поскольку отправить ребенка в спецучреждение может только суд.

«Нужно вносить изменения в законодательство, в соответствии с которыми зачинщики буллинга будут приравнены к нарушителям, которые могут понести такое наказание. Когда не помогают профилактические беседы, объяснения, как надо себя вести, нужно определять травлю как правонарушение, на основании которого человека могут лишить свободы, пусть и на небольшой срок», — сказала Волынец.

Впрочем, перед принятием такого решения вопрос должен быть всесторонне и тщательно изучен, чтобы не ломать жизнь ни жертвам, ни зачинщикам буллинга, подчеркнула собеседница НСН.

«Это очень сложный вопрос, все должно быть досконально прописано в правовых нормах, чтобы дружескую перепалку не восприняли как травлю, из-за которой человек оказался за решеткой. Тут очень тонкая грань. Проблема требует всестороннего рассмотрения, глубокого анализа, экспертного разбирательства, иначе может быть принято поспешное и несправедливое решение, которое может сломать жизнь не меньше, чем кому-то ломает жизнь буллинг. Конечно, решения суда тоже иногда оспариваются, но это хотя бы цивилизованный способ решения вопроса», — добавила она.

В заключение Волынец указала на то, что судебное разбирательство должно быть крайней мерой — необходимо всячески пытаться решить проблему до суда.

«Суд, лишение свободы — это крайняя мера. До этого нужно проводить беседы с детьми, родителями. Дети должны понимать, что за издевательства они понесут то или иное наказание. Например, штраф родителей — тоже очень эффективная мера. Кроме того, в России работают комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторы, в школе тоже есть все инструкции, при каждом таком факте должна создаваться конфликтная комиссия. Другой вопрос, что очень часто в школе не хотят заниматься этим вопросом. Отмечу также, что если жертве буллинга были нанесены телесные повреждения, то тот, кто это совершил, подвергается наказанию безо всяких нововведений», — подытожила собеседница НСН.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что нужно взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него, а также работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей.

