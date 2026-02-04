Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
Поместить ребенка в спецучреждение можно только по решению суда, пока буллинг не будет признан правонарушением, это невозможно, сказала НСН Ирина Волынец.
Чтобы поместить зачинщика травли в школе в спецучреждение по решению суда, буллинг должен быть признан правонарушением. Кроме того, спецшколы и центры временного содержания должны быть крайней мерой, чтобы никому не ломать жизнь. Об этом НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян ранее предложил отправлять несовершеннолетних, которые занимаются травлей других детей, в спецучреждения, передает РИА Новости. По словам Волынец, для этого буллинг должен получить статус правонарушения, поскольку отправить ребенка в спецучреждение может только суд.
«Нужно вносить изменения в законодательство, в соответствии с которыми зачинщики буллинга будут приравнены к нарушителям, которые могут понести такое наказание. Когда не помогают профилактические беседы, объяснения, как надо себя вести, нужно определять травлю как правонарушение, на основании которого человека могут лишить свободы, пусть и на небольшой срок», — сказала Волынец.
Впрочем, перед принятием такого решения вопрос должен быть всесторонне и тщательно изучен, чтобы не ломать жизнь ни жертвам, ни зачинщикам буллинга, подчеркнула собеседница НСН.
«Это очень сложный вопрос, все должно быть досконально прописано в правовых нормах, чтобы дружескую перепалку не восприняли как травлю, из-за которой человек оказался за решеткой. Тут очень тонкая грань. Проблема требует всестороннего рассмотрения, глубокого анализа, экспертного разбирательства, иначе может быть принято поспешное и несправедливое решение, которое может сломать жизнь не меньше, чем кому-то ломает жизнь буллинг. Конечно, решения суда тоже иногда оспариваются, но это хотя бы цивилизованный способ решения вопроса», — добавила она.
В заключение Волынец указала на то, что судебное разбирательство должно быть крайней мерой — необходимо всячески пытаться решить проблему до суда.
«Суд, лишение свободы — это крайняя мера. До этого нужно проводить беседы с детьми, родителями. Дети должны понимать, что за издевательства они понесут то или иное наказание. Например, штраф родителей — тоже очень эффективная мера. Кроме того, в России работают комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторы, в школе тоже есть все инструкции, при каждом таком факте должна создаваться конфликтная комиссия. Другой вопрос, что очень часто в школе не хотят заниматься этим вопросом. Отмечу также, что если жертве буллинга были нанесены телесные повреждения, то тот, кто это совершил, подвергается наказанию безо всяких нововведений», — подытожила собеседница НСН.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что нужно взыскивать штрафы за буллинг в пользу пострадавших от него, а также работать над правильным воспитанием детей в семьях, чтобы они не вырастали жестокими и не копировали поведение родителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
- На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
- «Уломать или зачистить»: В Израиле не исключили новую операцию в Газе против ХАМАС
- Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине
- Врачи и «Карабасы»: Как выбрать проверенную стоматологию
- Концерт Долиной в Подмосковье могут отменить из-за плохих продаж билетов
- Орнитолог объяснил, зачем считать воробьев в Москве
- Песков: Предметных наработок о контактах Путина и Макрона пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru