«Нужно вносить изменения в законодательство, в соответствии с которыми зачинщики буллинга будут приравнены к нарушителям, которые могут понести такое наказание. Когда не помогают профилактические беседы, объяснения, как надо себя вести, нужно определять травлю как правонарушение, на основании которого человека могут лишить свободы, пусть и на небольшой срок», — сказала Волынец.

Впрочем, перед принятием такого решения вопрос должен быть всесторонне и тщательно изучен, чтобы не ломать жизнь ни жертвам, ни зачинщикам буллинга, подчеркнула собеседница НСН.

«Это очень сложный вопрос, все должно быть досконально прописано в правовых нормах, чтобы дружескую перепалку не восприняли как травлю, из-за которой человек оказался за решеткой. Тут очень тонкая грань. Проблема требует всестороннего рассмотрения, глубокого анализа, экспертного разбирательства, иначе может быть принято поспешное и несправедливое решение, которое может сломать жизнь не меньше, чем кому-то ломает жизнь буллинг. Конечно, решения суда тоже иногда оспариваются, но это хотя бы цивилизованный способ решения вопроса», — добавила она.