Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды», который был запущен телеканалом совместно с Департаментом транспорта Москвы.
Как сообщает RT, запуск был приурочен к 20-летию телеканала. Юбилейный состав курсирует по Арбатско-Покровской линии московского метро.
Уточняется, что в поезде три типа вагонов: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Благодаря им можно узнать историю канала. А голос Симоньян, объявляющий станции, стал ещё одной особенностью поезда.
Ранее Симоньян получила звание «Почетный гражданин города Краснодара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
