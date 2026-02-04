Пошутивший про инвалида комик Останин получил почти шесть лет колонии

По данным следствия, на одном из выступлений Останин высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в результате боевых действий. Сам комик вину не признал.

Суд назначил Останину наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и 9 месяцев в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили в течение трёх лет администрировать сайты.

Ранее блогеру Арегу Щепихину (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дали пять лет колнии по делу о призывах к экстремизму и разжигании вражды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».