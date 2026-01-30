Проблемами и сложностями, которые существуют у детей в российских школах, никто не занимается, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В Южной Корее абитуриентов с историей школьного буллинга перестали принимать в вузы. Десять ведущих государственных университетов отклонили заявки 162 поступающих из-за подтверждённых случаев травли. В стране такие инциденты официально фиксируются в школьных записях с градацией по тяжести, а жертвы и свидетели могут анонимно сообщать об этом при поступлении. Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что он поднимал вопрос о том, чтобы у российских школ быть механизм отчисления учеников, если они не исправили неудовлетворительную оценку за поведение, но ему указали, что это противоречит Конституции страны.

Казаков подчеркнул, что буллинг и другие конфликты в школах только репрессивными мерами не решить.