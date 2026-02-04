Wildberries вполне может выйти на рынки Шри-Ланки, Таиланда, Индии и Эфиопии, там российские продавцы смогут продавать сувениры и одежду, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Wildberries проявляет интерес к рынкам стран Юго-Восточной Азии — в частности, Шри-Ланки, Таиланда и Индии, — а также к Эфиопии, пишут «Известия». В последней стране готовится пилотный запуск, а с индийскими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве. Однако эксперты отмечают, что компания может столкнуться с определенными трудностями при выходе на новые территории. Кременсков назвал эту стратегию эффективной.