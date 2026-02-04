Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки

Сейчас Wildberries выбирает наиболее дружественные страны в плане экспорта, это Шри-Ланка, Таиланд, Индия и Эфиопия, заявил НСН Алексей Кременсков.

Wildberries вполне может выйти на рынки Шри-Ланки, Таиланда, Индии и Эфиопии, там российские продавцы смогут продавать сувениры и одежду, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Wildberries проявляет интерес к рынкам стран Юго-Восточной Азии — в частности, Шри-Ланки, Таиланда и Индии, — а также к Эфиопии, пишут «Известия». В последней стране готовится пилотный запуск, а с индийскими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве. Однако эксперты отмечают, что компания может столкнуться с определенными трудностями при выходе на новые территории. Кременсков назвал эту стратегию эффективной.

«Самый сложный вопрос выхода – это логистика. В целом реализовывать товары на местных рынках не проблема, а импорт из этих стран к нам возможен на условиях, которые будут обговорены отдельно. Сейчас Wildberries выбирает наиболее дружественные страны к нам в плане экспорта, мы с ними сотрудничаем, компания хочет расширяться, видит в этом свои финансовые горизонты. Российские товары с легкостью будут продаваться в этих странах, например, национальные товары, одежда. В этих странах есть свои маркетплейсы, в Таиланде местная компания Lazada, например, но представлены и мировые игроки. Хотелось бы верить, что Wildberries станет российским Amazon, хотелось бы гордиться тем, что наши маркетплейсы присутствуют во всех странах на первом месте. Например, едешь на Гоа, заказываешь туда шорты и ласты, чтобы с собой не везти... Это было бы здорово. Я ставлю на то, что компания на эти рынки выйдет», - рассказал он.

Рынок пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в городах-миллионниках близок к насыщению, поэтому все больше таких пунктов открывается в небольших населенных пунктах, сказал НСН президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

