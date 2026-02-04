Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit

Уточняется, что общего сбоя касаются 87% сообщений, ещё 6% жалоб указывают на недоступность сайта. О проблемах сервера говорится в 3% обращений, столько же - личного кабинета.

Больше всего жалоб поступило Московской области. Также лидерами по числу обращений стали Самарская область, Приморский край, Москва и Рязанская область.

Ранее пользователи из разных стран заявили о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

