Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit

Массовый сбой произошёл в работе интернет-провайдера Lovit. По данным сервиса Downdetector, чаще всего пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт или в личный кабинет сервиса.

Уточняется, что общего сбоя касаются 87% сообщений, ещё 6% жалоб указывают на недоступность сайта. О проблемах сервера говорится в 3% обращений, столько же - личного кабинета.

Больше всего жалоб поступило Московской области. Также лидерами по числу обращений стали Самарская область, Приморский край, Москва и Рязанская область.

Ранее пользователи из разных стран заявили о сбоях в работе сервиса офисных программ Microsoft 365, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

