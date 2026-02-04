ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области

Село Староукраинка в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое и Сухецкое

В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток».

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы группировки войск «Восток» освободили в Запорожской области село Придорожное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

