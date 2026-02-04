ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области
4 февраля 202615:09
Село Староукраинка в Запорожской области перешло под контроль российских войск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток».
«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы группировки войск «Восток» освободили в Запорожской области село Придорожное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
