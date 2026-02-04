Песков: Индия может закупать нефть не только у России

Россия не являлась единственным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Индию. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти

Он отметил, что Нью-Дели осуществлял закупку данных продуктов и у других государств.

«Никакой инновации здесь мы не видим», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
