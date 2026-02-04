Песков: Индия может закупать нефть не только у России
4 февраля 202615:19
Россия не являлась единственным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Индию. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Нью-Дели осуществлял закупку данных продуктов и у других государств.
«Никакой инновации здесь мы не видим», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась прекратить закупки российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пошутивший про инвалида комик Останин получил почти шесть лет колонии
- К совершенству мимо спортзала: Зачем мужчины обращаются к пластическому хирургу
- Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды»
- Удается чинить заранее: Как Россия добилась снижения числа авиакатастроф
- Гостиницы и «псевдожилье»: Кому поможет временная регистрация в апартаментах
- Песков: Индия может закупать нефть не только у России
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
- Пользователи сообщили о массовом сбое в работе провайдера Lovit
- Волынец назвала условие отправки ребенка в спецшколу за буллинг
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru