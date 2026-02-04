За последние пять лет мужчины стали примерно на 40% чаще обращаться к пластическим хирургам, пишут «Известия» со ссылкой на уролога-андролога, кандидата медицинских наук, руководителя клиники Proclinic Саро Бенджаняна. По его словам, в списке процедур набирают популярность интимные операции. Возраст большинства пациентов находится в диапазоне от 30 до 50 лет. При этом основной причиной обращения к пластическому хирургу становится психологический дискомфорт и неуверенность в себе. Блохин заметил, что сегодня на шесть-семь женщин на приеме пластического хирурга приходится один мужчина.

«Мужчины приходят с разными проблемами, которые касаются внешности, но не так, чтобы в два раза чаще. На заре моей деятельности мужчины практически не оперировались. Сейчас довольно многие делают лицо, веки, липосакцию, абдоминопластику, поправляют некоторые части тела. Интимная хирургия у мужчин довольно развита. Но это не наша тема, урологи этим занимаются. По соотношению с операциями у женщин - где-то 1 к 6 или 1 к 7. На шесть-семь женщин приходится, может быть, один мужчина. Пластическая хирургия напрямую связана с развитием общества. Человек получил хлеба, зрелищ, и потом хочет чего-то еще. Некоторые идут в совершенствование своего тела. Более спортивные - идут в спортзал, и таким путем достигают идеального тела. Но многие идут к пластическим хирургам», - сказал он.