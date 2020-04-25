В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров

Режим самоизоляции можно ослабить, предусмотрев специальные разовые пропуска для поездок на дачные участки и на прогулки для пожилых людей. Об этом заявила зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора, передаёт РИА Новости.

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Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.

Кроме того, правозащитница предлагает ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если желающие будут регистрироваться для прогулок, система должна подобрать время таким образом, чтобы не было скопления гуляющих, считают в СПЧ.

В пятницу глава СПЧ Валерий Фадеев призвал ослабить режим самоизоляции в период майских праздников. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев в эфире НСН отметил, что власти смогут принять решение по поводу ослабления режима до конца апреля — когда станет понятно, выходит ли страна на плато заболеваемости COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Майские ПраздникиДачаКоронавирус
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