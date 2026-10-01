Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий о повышение штрафов за отдельные административные правонарушения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Речь идёт о повышении примерно в два раза нижних и верхних пределов взысканий за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
В частности, в список вошли нарушение запрета курения табака или использования кальянов, нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, распитие алкоголя в запрещенных местах, потребление наркотиков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Кроме того, предложено повысить штрафы за проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, мелкое хулиганство, нарушение правил проведения митингов и пикетов, нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований, производство и распространение экстремистских материалов, а также публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.
Ранее в Татарстане оштрафовали женщину, назвавшую главу СНТ наглым карасем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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