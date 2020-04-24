Глава СПЧ предложил ослабить карантинный режим на майских праздниках

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает ослабить ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса на период майских праздников. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.



«Речь идет не о том, что СПЧ предлагает разрешить всем гулять на майские праздники», - уточнил он. По его словам, власти должны выработать регламент, позволяющий выходить из дома, так как сидеть в изоляции долгое время вынуждены больные, сердечники, дети.