Глава СПЧ предложил ослабить карантинный режим на майских праздниках
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает ослабить ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса на период майских праздников. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Речь идет не о том, что СПЧ предлагает разрешить всем гулять на майские праздники», - уточнил он. По его словам, власти должны выработать регламент, позволяющий выходить из дома, так как сидеть в изоляции долгое время вынуждены больные, сердечники, дети.
В то же время Фадеев отметил, что и сами люди должны соблюдать осторожность. В частности, он предложил старшим по подъездам составлять график выхода жильцов на прогулку.
Также глава СПЧ напомнил, что в период майских праздников многие россияне занимаются посадкой картофеля. По его словам, предложения по ослаблению карантинного режима должны быть направлены в правительство к концу апреля.
За последние сутки коронавирус в России выявили у 5849 человек в 82 регионах страны. общее число заразившихся достигло 68 622 человек, скончались 615, передает РИА ФАН.
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