Эстония запретила транзит российского зерна через свои порты

В правительстве страны указали, что Таллин считает неприемлемым использование своих портов для экспорта российского зерна. Запрет введён с целью оказание давления на Москву путём сокращения её доходов.

«Мы работаем вместе с Латвией и Литвой, чтобы гарантировать, что российское зерно не будет проходить транзитом через порты стран Балтии», — указал Цахкна.

Отмечается, что аналогичные ограничения введены против Белоруссии из-за её поддержки в адрес России.

Ранее Китай в семь раз увеличил импорт российской пшеницы, стоимость поставок составила 17,6 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».