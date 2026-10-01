В РФ сократили список олимпиад, дававших преимущество при поступлении в вузы

Минобрнауки на четверть сократило список школьных олимпиад, дававших право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

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По её словам, принятое ведомством решение позволит устранить перекос, который возник в ходе приемной кампании 2026 года между 300-баллниками по ЕГЭ и победителями олимпиад.

«На 2026-2027 учебный год... Количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, их 60», - уточнила она.

Ямпольская добавила, что в дальнейшем следует «предусмотреть какой-то формат учета результатов олимпиад при поступлении», чтобы они «не подменяли собой сдачу ЕГЭ».

Ранее в Госдуме заявили, что не всем выпускникам школ со 100 баллами ЕГЭ и олимпиадникам в 2026 году хватило бюджетных мест в желаемых вузах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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