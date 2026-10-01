Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

РФ и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Минск. Об этом сообщает RT.

Представлен внешний вид кабины первого российского поезда для высокоскоростной магистрали

Отмечается, что подписи под документом поставили глава Минтранса России Андрей Никитин и его белорусский коллега Алексей Ляхнович.

Российский министр рассказал, что протяжённость будущей ВСМ составит порядка 700 км, время в пути между столицами государств - около трёх часов.

«Пассажиропоток достойный... до 5,8 млн человек в год», - добавил Никитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что полным ходом идёт строительство первой отечественной ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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