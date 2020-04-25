Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато

Скачки в статистике заболеваемости, чередующиеся с с временным снижением новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, могут свидетельствовать о скором выходе на плато. Такую точку зрения высказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента Георгий Сапронов, сообщает РБК.

Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса

По его мнению, это может произойти к концу мая или чуть раньше. Сапронов призвал россиян набраться терпения, заверив, что коронавирус «скоро пойдёт на спад».

Плато — максимальный уровень заболеваемости, когда прироста новых случаев. За ним следует снижение. Ранее в Кремле и в ФМБА предполагали, что выход на плато по COVID-19 в России может произойти в конце апреля.

А вот инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что о выходе на плато говорить пока рано. О плато будет свидетельствовать примерно одинаковое число госпитализированных и выписанных из больниц за отчётные сутки, или когда общее число заболевших сравняется с общим числом выздоровевших, полагает он. По оценке Малышева, это возможно не раньше июня.

По данным на утро 24 апреля, в России зафиксировано 68,6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели пока только 5,5 тысячи человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссиянеКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры