Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато
Скачки в статистике заболеваемости, чередующиеся с с временным снижением новые случаев заражения коронавирусом COVID-19, могут свидетельствовать о скором выходе на плато. Такую точку зрения высказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управделами президента Георгий Сапронов, сообщает РБК.
По его мнению, это может произойти к концу мая или чуть раньше. Сапронов призвал россиян набраться терпения, заверив, что коронавирус «скоро пойдёт на спад».
Плато — максимальный уровень заболеваемости, когда прироста новых случаев. За ним следует снижение. Ранее в Кремле и в ФМБА предполагали, что выход на плато по COVID-19 в России может произойти в конце апреля.
А вот инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что о выходе на плато говорить пока рано. О плато будет свидетельствовать примерно одинаковое число госпитализированных и выписанных из больниц за отчётные сутки, или когда общее число заболевших сравняется с общим числом выздоровевших, полагает он. По оценке Малышева, это возможно не раньше июня.
По данным на утро 24 апреля, в России зафиксировано 68,6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели пока только 5,5 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru