Певица Агурбаш анонсировала спектакль по своему новому альбому

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что готовит спектакль с песнями из нового альбома.

«У меня будет свой личный спектакль, поэтому новый альбом – это фактически саундтреки к этому спектаклю. Спектакль будет называться «От любви до любви», пока это рабочее название, «Любовь на разрыв» у нас возникла чуть позже. Изначально у нас была «Любовь наразрыв», а потом стала «на разрыв». Так получилось. Будет много боли, спектакль будет психотерапевтическим, спектакль был моей мечтой. Сейчас мы выбираем площадку», - отметила она.

Поэт, автор песен нового альбома «Любовь на разрыв» Слава Шеин в пресс-центре НСН раскрыл, как он пишет песни от женского лица.

«Начинающим поэтам сегодня сложно пробиться, я люблю говорить, что я везучий. Я показал Анжелике песни, ей понравилось. Я никогда не задумываюсь, от мужского лица я пишу или от женского. Теперь у меня есть поэтический центр, мои песни исполняют и другие артисты, я продолжаю писать песни, их уже очень много. Эти песни я писал в сложном состоянии, был тяжелый разрыв», - отметил он.

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что работать над новым альбомом было сложно на фоне трудных личных переживаний.

