«Если не будет взбрыков». Вирусолог об идее ослабить карантин на майские праздники
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев в эфире НСН призвал не делать никаких прогнозов, пока нет определенности в заражаемости коронавирусом.
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. Так, одним из предложений станет разрешить россиянам покидать места проживания ради посадок картошки. Еще одна идея, которая может быть предложена на рассмотрение правительству, — ввести в Москве так называемые «зеленые пропуска», которые позволят жителям столицы совершать в одиночестве утренние пробежки и велопрогулки.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев в эфире НСН предложил подождать до конца апреля и посмотреть, какая будет эпидемиологическая обстановка в стране.
«Если власти решат это сделать, то в этом есть какой-то резон. Поездка на дачу может быть связана с тем, что люди будут кучковаться, но вместе с тем они окажутся разобщенными по своим территориям. Приусадебные участки, особенно у москвичей, вещь, широко распространенная. Они служат не только для отдыха, а в качестве достаточного подспорья в хозяйственных делах. Я думаю, что через дней 5 мы все-таки определимся, выходим мы на плато или нет, хотелось бы думать об этом. Речь идет о майских праздниках? Давайте через недельку и посмотрим. Если будут какие-то "взбрыки" со стороны "кривой заражаемости", все, наверное, смогут свои планы и дачи отодвинуть. А если будет все благополучно, то, возможно, и позволят», - добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Калининградской области приняли решение об открытии всех непродовольственных магазинов, а также салонов красоты и парикмахерских, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Антон Алиханов уточнил, что магазины откроют двери с 29 апреля, а салоны красоты и парикмахерские — с 4 мая.
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