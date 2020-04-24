«Если не будет взбрыков». Вирусолог об идее ослабить карантин на майские праздники

«Если власти решат это сделать, то в этом есть какой-то резон. Поездка на дачу может быть связана с тем, что люди будут кучковаться, но вместе с тем они окажутся разобщенными по своим территориям. Приусадебные участки, особенно у москвичей, вещь, широко распространенная. Они служат не только для отдыха, а в качестве достаточного подспорья в хозяйственных делах. Я думаю, что через дней 5 мы все-таки определимся, выходим мы на плато или нет, хотелось бы думать об этом. Речь идет о майских праздниках? Давайте через недельку и посмотрим. Если будут какие-то "взбрыки" со стороны "кривой заражаемости", все, наверное, смогут свои планы и дачи отодвинуть. А если будет все благополучно, то, возможно, и позволят», - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области приняли решение об открытии всех непродовольственных магазинов, а также салонов красоты и парикмахерских, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Антон Алиханов уточнил, что магазины откроют двери с 29 апреля, а салоны красоты и парикмахерские — с 4 мая.