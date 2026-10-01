«Любовь на разрыв»: Певица Агурбаш представила свою первую виниловую пластинку

Заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН призналась, что работать над новым альбомом было сложно на фоне трудных личных переживаний.

«Впервые мы публично презентуем наш новый альбом 8 октября, также мы представим нашу виниловую пластинку. Мы создавали альбом в соавторстве, автором песен выступил Слава Шеин. Мой любимый цвет черный, поэтому и сама пластинка выполнена в классическом стиле. Альбом мы должны были презентовать еще в мае месяце, но по состоянию здоровья я не смогла это сделать, мы перенесли записи песен. Поэтому альбом создавался достаточно сложно и тяжело. Я начинала запись первых синглов в другом состоянии, в состоянии покоя, влюбленности, в ожидании свадьбы. Но потом все графики были скорректированы. В этом альбоме появились песни, которых не было еще, которые уже писались в момент моих трудных переживаний. Этот альбом – это всего лишь часть нашего творческого проекта», - рассказала она.

Двойной подарок своим фанатам готовит заслуженная артистка Беларуси, певица и актриса Анжелика Агурбаш – презентацию нового альбома «Любовь на разрыв» и эксклюзивную виниловую пластинку от «Ультра Продакшн». Пластинка включает в себя драматичные и личные композиции, такие как «SOS», «Я не сдаюсь», «Прижаться к губам».

