В Госдуме предложили исключить некоторые специальности из высшего образования

Некоторые «новомодные» профессии можно исключить из программ высшего образования. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Так, по его словам, некоторым специальностям, связанным с социальными сетями или узкими продажами, следует обучать в рамках курсов.