В Госдуме предложили исключить некоторые специальности из высшего образования
Некоторые «новомодные» профессии можно исключить из программ высшего образования. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.
Так, по его словам, некоторым специальностям, связанным с социальными сетями или узкими продажами, следует обучать в рамках курсов.
К тому же Милонов считает возможным возвращение в течение нескольких ближайших лет в Россию пятилетнего срока обучения по программам специалитета.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Россия выйдет из Болонской системы, то она полностью закроется от всего мирового устройства.
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