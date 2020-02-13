Лукьяненко: Запрет на шум в домах днем одобрит большинство россиян
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили штрафовать за шум в домах днем
В России предложили штрафовать за нарушение тишины днем. Предлагают запретить проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Штрафные санкции будут достигать 40 тысяч рублей.
Сергей Лукьяненко : «На мой взгляд, совершенно правильное решение. Когда делали ремонт в нашем доме, жильцы сами выбрали такой же примерно график. И это было спасение, потому что днем дети спят, вечером грохот за стеной, конечно, тоже не радует. В общем-то, звуковая тишина – это очень важно для отдыха. Это, наверное, то ужесточение правил, которое 95 процентов граждан поддержат», – комментирует Сергей Лукьяненко в эфире НСН.
Для россиян хотят сделать скидку при оплате услуг ЖКХ
Россиянам можно предоставить скидку на оплату услуг ЖКХ за счёт экономии на бумажных квитанциях. С таким предложением к главе Минстроя обратился депутат Госдумы Борис Чернышов.
Сергей Лукьяненко : «Мы как-то привыкли, что обычно инициативы депутатов нас не радуют, и направлены скорее на увеличение сборов, повышение налогов, штрафов. А здесь человек предлагает хотя бы на квитанциях сэкономить. Я понимаю, что сама цена квитанции и ее доставка – это немного. Но, в любом случае, даже символическое снижение людей всегда радует», – отмечает он для НСН.
Объем продаж медицинских масок в России увеличился на четверть
Объем продаж медицинских масок в России вырос более чем в четыре раза. Средний чек товара доходит до 90-95 рублей.
Сергей Лукьяненко : «Я открою тайну, которая, конечно, не тайна, медицинские маски не особо защищают от коронавируса. Они могут быть полезны больным, чтобы те не заражали окружающих, но с другой стороны они затрудняют дыхание, что может ухудшить состояние больных. Но если какой-то психологический эффект у людей есть, то пусть покупают маски. Главное, чтобы человек чувствовал себя спокойнее», – делится писатель с НСН.
Большинство россиян являются постоянными слушателями радио
Более половины россиян, а именно 55 процентов, слушают радио. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Больше всего радиослушателей привлекают музыка, новости и программы «разговорного» жанра.
Сергей Лукьяненко : «Я совсем недавно помню времена, когда очень убедительно все говорили, что радиостанции доживают последние дни, все уходит в интернет, там зашел и выбрал сам, что послушать, и не слушаешь то, что для тебя приготовили. Процедура выбора того, чего ты хочешь, на самом деле занимает столько времени, что и слушать-то некогда будет. Дороги шире не стали, пробок много, поэтому путь на автотранспорте занимает немало времени, люди слушают радио и аудиокниги, что тоже прекрасно», – говорит Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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