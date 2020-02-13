Лукьяненко: Запрет на шум в домах днем одобрит большинство россиян

Сергей Лукьяненко : «Я совсем недавно помню времена, когда очень убедительно все говорили, что радиостанции доживают последние дни, все уходит в интернет, там зашел и выбрал сам, что послушать, и не слушаешь то, что для тебя приготовили. Процедура выбора того, чего ты хочешь, на самом деле занимает столько времени, что и слушать-то некогда будет. Дороги шире не стали, пробок много, поэтому путь на автотранспорте занимает немало времени, люди слушают радио и аудиокниги, что тоже прекрасно», – говорит Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

