Торговым центрам посоветовали дать джазу в качестве фоновой музыки

По его словам, формированием плейлистов для торговых центров занимаются маркетологи, которые, в свою очередь, обращаются в музыкальные компании.

«Музыка должна оказывать спокойное, ненавязчивое, неагрессивное воздействие на посетителя, чтобы и родителям, и детям, и девушкам, и мужчинам было комфортно находиться в самом торговом центре. Безусловно, русскоязычная музыка нам ближе как к россиянам, но для торговых центров все же лучше лаунж или джаз, где зачастую нет текста. Отдел маркетинга того или иного торгового центра обращается в музыкальные компании, которые либо составляют плейлисты, либо разрабатывают их с нуля», - заключил эксперт.

Ранее Шакиров заявил НСН, что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в Россию.

