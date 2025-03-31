Торговым центрам посоветовали дать джазу в качестве фоновой музыки
Для торговых центров больше подходит музыка без текста, например, джаз или лаундж, чтобы не отвлекать внимание посетителей от витрин магазинов, сказал НСН Булат Шакиров.
Музыка в торговых центрах должна быть ненавязчивой и спокойной, чтобы не отвлекать внимание посетителей от витрин магазинов, заявил в эфире НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Большинство россиян (80%) не возражают против увеличения доли русскоязычной фоновой музыки в кафе, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, пишет «Газета.Ru». Она «зайдет», если соответствует типу и атмосфере заведения и не перетягивает внимание на текст. Шакиров отметил, что для торговых центров часто разрабатывают специальные плейлисты.
«Музыкальные подборки для торговых центров составляются в том числе в зависимости от сезона. Например, в период новогодних праздников ставится более новогодняя музыка. Как правило, в торговых центрах рекомендованы специально созданные музыкальные композиции без текста, чтобы не привлекать внимание посетителей. Многие торговые центры специально заказывают подборки такой музыки. Привлекать внимание посетителей должны витрины магазинов, чтобы туда заходили покупатели», - сказал собеседник НСН.
По его словам, формированием плейлистов для торговых центров занимаются маркетологи, которые, в свою очередь, обращаются в музыкальные компании.
«Музыка должна оказывать спокойное, ненавязчивое, неагрессивное воздействие на посетителя, чтобы и родителям, и детям, и девушкам, и мужчинам было комфортно находиться в самом торговом центре. Безусловно, русскоязычная музыка нам ближе как к россиянам, но для торговых центров все же лучше лаунж или джаз, где зачастую нет текста. Отдел маркетинга того или иного торгового центра обращается в музыкальные компании, которые либо составляют плейлисты, либо разрабатывают их с нуля», - заключил эксперт.
Ранее Шакиров заявил НСН, что торговые центры предложат Минпромторгу брать с западных брендов гарантированный невозвратный депозит в размере пятилетней аренды, если они захотят вернуться в Россию.
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