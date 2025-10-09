В Союзе пенсионеров объяснили уязвимость пожилых перед мошенниками

В начале нулевых до 30 миллионов россиян старше 65 лет не успели адаптироваться в цифровом пространстве, рассказал НСН Валерий Рязанский.

В период масштабной цифровизации начала нулевых пенсионеры не имели возможности освоить новое цифровое пространство, что сделало их уязвимыми перед мошенниками, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Бабушки и мошенники: Россиянам рассказали, как не остаться без купленной квартиры

«Мошенники всегда бьют по слабым. Ими легче манипулировать. У истоков проблемы лежит причина, которая образовалась в начале нулевых. Масштабная работа по цифровизации пришла к нам, ускоренными темпами начала внедряться во многие области жизни. Наиболее успешно входили в это новое цифровое пространство поколения молодых: школьников, студентов. Экспресс цифровизации несся быстро, на платформа осталась большая социальная группа людей. Это, прежде всего, люди пожилого возраста, пенсионеры, которые в силу понятных причин не могли познакомиться с вопросами цифровой грамотности у себя на работе. На пенсии не было инструментальных и учебно-методических возможностей, которые бы позволили чему-то подучиться. Они не успели. По моим оценкам, порядка 25-30 миллиона людей на пенсии в возрасте от 65 и старше не успели впрыгнуть в этот Экспресс», - отметил он.

Российские банки вводят «спецкнопки» для борьбы с мошенниками

Как добавил Рязанский, проблема остается масштабной.

«Ситуация не удручающая, но проблема масштабная. Мы опомнились поздно. Ушли в прошлое сберкнижки, общение глаза в глаза, и мы пожинаем плоды ускоренных решений без предварительной подготовки социальной группы людей», - подчеркнул он.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что мошенническим может быть любой вызов с номера, не начинающегося с кода +7. Чтобы узнать страну, откуда поступил вызов, следует использовать справочные сервисы или поисковые системы, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:МошенникиПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры