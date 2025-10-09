В Союзе пенсионеров объяснили уязвимость пожилых перед мошенниками

Как добавил Рязанский, проблема остается масштабной.

«Ситуация не удручающая, но проблема масштабная. Мы опомнились поздно. Ушли в прошлое сберкнижки, общение глаза в глаза, и мы пожинаем плоды ускоренных решений без предварительной подготовки социальной группы людей», - подчеркнул он.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что мошенническим может быть любой вызов с номера, не начинающегося с кода +7. Чтобы узнать страну, откуда поступил вызов, следует использовать справочные сервисы или поисковые системы, напоминает «Радиоточка НСН».

