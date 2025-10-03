Российские банки вводят «спецкнопки» для борьбы с мошенниками
Крупнейшие банки России приступили к массовому вводу «спецкнопок» для борьбы с мошенниками, сообщают «Известия».
С 1 октября по требованию Центробанка в приложениях кредитных организаций появится обязательный функционал, позволяющий информировать клиентов об операциях, которые они не совершали. С помощью «спецкнопки» будут принимать и заявления от физических лиц об операциях, совершенных без их согласия.
Инициатива позволит предотвратить хищения денег, а также поможет россиянам быстрее возвращать украденные деньги. Тем не менее, для успеха борьбы с мошенниками важны комплексные меры, которые могут заработать уже в ближайшем будущем.
Ранее банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
