Российские банки вводят «спецкнопки» для борьбы с мошенниками

С 1 октября по требованию Центробанка в приложениях кредитных организаций появится обязательный функционал, позволяющий информировать клиентов об операциях, которые они не совершали. С помощью «спецкнопки» будут принимать и заявления от физических лиц об операциях, совершенных без их согласия.

Инициатива позволит предотвратить хищения денег, а также поможет россиянам быстрее возвращать украденные деньги. Тем не менее, для успеха борьбы с мошенниками важны комплексные меры, которые могут заработать уже в ближайшем будущем.

Ранее банки начали проверять операции в банкоматах на признаки мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

