«Трамп хочет, чтобы были большие инвестиции, чтобы показать, что он все сделал правильно: Мадуро убрали, сразу пошли инвестиции, деньги в Венесуэлу. Но американские компании к этому не стремятся, в Венесуэле самые большие запасы нефти, но при этом очень сложная ресурсная база. Там высоковязкая тяжелая нефть, себестоимость добычи очень высокая. В этом плане инвестиции не означают заработок, наоборот. Как только Трамп объявит о возможности компаний зайти в Венесуэлу, цены на нефть там еще упадут. Вся остальная нефть, которую США добывают в других странах, тоже станет нерентабельной. Американские компании хотят от Трампа, чтобы он заставил Венесуэлу передать им основные месторождения без обязательств вкладывать деньги. А Трамп хочет рост добычи и инвестиций, чтобы продемонстрировать, что он был прав», - объяснил он.

По его словам, Россия пока и в перспективе остается в экономическом плюсе, так как Китай не станет покупать нефть Венесуэлы без скидок.

«Для нас пока ситуация лучше с экономической точки зрения, потому что нефть Венесуэлы сейчас в Китай не идет (это 500-600 тысяч баррелей в сутки). Китай теперь больше конкурирует с Индией за возможность купить российскую нефть. Это позволяет нам снижать дисконт на нашу нефть и зарабатывать больше. В будущем Трамп хочет продавать нефть, но только туда, где выгодно. Китай всегда покупал нефть Венесуэлы со скидкой из-за санкций. Поэтому нефть направится, скорее, на рынок США, какой смысл гнать ее в Китай? Трамп буквально говорит Китаю, что они смогут покупать эту нефть по рыночным ценам. Для нас это некий позитив», - заключил собеседник НСН.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США готовы начать продавать нефть России и Китаю. На встрече с главами нефтегазовых компаний, политик подчеркнул, что КНР сможет покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна». С 7 января США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Это произошло после атаки на Венесуэлу и задержания президента страны Николаса Мадуро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

