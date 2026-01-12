Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
Игорь Юшков заявил НСН, что американские компании не спешат заходить на нефтяной рынок Венесуэлы, так как себестоимость добычи очень высокая.
Китай всегда покупал нефть Венесуэлы со скидкой из-за санкций, а теперь переключится на российскую, что выгодно Москве, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США ожидают многомиллиардных инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль и уже готовятся к внушительным заработкам. Впрочем, американские нефтяные компании занимать венесуэльский рынок пока не стремятся: с этим топливом сложно работать — вложения требуются большие, а вот потенциальной выгоды мало, утверждает бизнес, об этом пишут «Известия». Юшков рассказал, как эти перестановки скажутся на России.
«Трамп хочет, чтобы были большие инвестиции, чтобы показать, что он все сделал правильно: Мадуро убрали, сразу пошли инвестиции, деньги в Венесуэлу. Но американские компании к этому не стремятся, в Венесуэле самые большие запасы нефти, но при этом очень сложная ресурсная база. Там высоковязкая тяжелая нефть, себестоимость добычи очень высокая. В этом плане инвестиции не означают заработок, наоборот. Как только Трамп объявит о возможности компаний зайти в Венесуэлу, цены на нефть там еще упадут. Вся остальная нефть, которую США добывают в других странах, тоже станет нерентабельной. Американские компании хотят от Трампа, чтобы он заставил Венесуэлу передать им основные месторождения без обязательств вкладывать деньги. А Трамп хочет рост добычи и инвестиций, чтобы продемонстрировать, что он был прав», - объяснил он.
По его словам, Россия пока и в перспективе остается в экономическом плюсе, так как Китай не станет покупать нефть Венесуэлы без скидок.
«Для нас пока ситуация лучше с экономической точки зрения, потому что нефть Венесуэлы сейчас в Китай не идет (это 500-600 тысяч баррелей в сутки). Китай теперь больше конкурирует с Индией за возможность купить российскую нефть. Это позволяет нам снижать дисконт на нашу нефть и зарабатывать больше. В будущем Трамп хочет продавать нефть, но только туда, где выгодно. Китай всегда покупал нефть Венесуэлы со скидкой из-за санкций. Поэтому нефть направится, скорее, на рынок США, какой смысл гнать ее в Китай? Трамп буквально говорит Китаю, что они смогут покупать эту нефть по рыночным ценам. Для нас это некий позитив», - заключил собеседник НСН.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США готовы начать продавать нефть России и Китаю. На встрече с главами нефтегазовых компаний, политик подчеркнул, что КНР сможет покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна». С 7 января США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. Это произошло после атаки на Венесуэлу и задержания президента страны Николаса Мадуро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
