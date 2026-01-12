ВС РФ осовободили Новобойковское в Запорожской области

Российская армия освободила Новобойковское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области

В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Днепр».

«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские Вооружённые силы освободили Белогорье в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ЗапорожьеСпецоперацияМинобороны РФУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры