ВС РФ осовободили Новобойковское в Запорожской области
12 января 202614:35
Российская армия освободила Новобойковское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Днепр».
«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что российские Вооружённые силы освободили Белогорье в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
