Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Как пишет ТАСС, об этом заявила адвокат певицы Мария Пухова.

Долина нарушила процедуру передачи квартиры и не отдала Лурье ключи

По её словам, исполнительное производство было возбуждено по заявлению адвоката покупательницы Полины Лурье Светланы Свириденко, однако никакой необходимости в этом не было.

«Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру ещё с 5 января», - заключила юрист.

Ранее адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин указал, что Долина рискует не только кошельком, но и свободой из-за конфликта вокруг квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
ТЕГИ:Судебные ПриставыКвартираПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры