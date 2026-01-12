Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

По её словам, исполнительное производство было возбуждено по заявлению адвоката покупательницы Полины Лурье Светланы Свириденко, однако никакой необходимости в этом не было.

«Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру ещё с 5 января», - заключила юрист.

Ранее адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин указал, что Долина рискует не только кошельком, но и свободой из-за конфликта вокруг квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

