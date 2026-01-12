Европа стала предпринимать шаги по защите Арктики после воинственных заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, однако дальше бумажных петиций разговор пока не идет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Германия выступит с инициативой по созданию совместной миссии НАТО «Арктический страж» для обеспечения безопасности арктического региона, в том числе Гренландии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Цель европейских стран — показать, что ЕС и НАТО контролируют безопасность в регионе. Харитонов отметил, что поводом для создания миссии стали агрессивные заявления США в отношении Гренландии.

«Европа засуетилась, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия будет принадлежать США, иначе ей овладеют Китай либо Россия, при этом мнение Европы никто во внимание не принимает. Трамп припомнил, как США защищали Данию во время Великой Отечественной войны, и это на самом деле было после открытия второго фронта. Сегодня Европа не знает, как сохранить лицо при плохой игре в плане Гренландии. Это, конечно, скандальный момент, несмотря на заявления Германии, что она сможет всех защитить. Как Европа будет сохранять лицо, время покажет. Пока мы видим, что Германия может пока посылать только бумажные петиции», — сказал Харитонов.