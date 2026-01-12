Почему Германия решила создать «Арктического стража»
Арктика сегодня — лакомый кусок для Европы и США из-за несметных залежей полезных ископаемых, однако не стоит забывать, что почти две трети Арктики принадлежит России, сказал НСН Николай Харитонов.
Европа стала предпринимать шаги по защите Арктики после воинственных заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии, однако дальше бумажных петиций разговор пока не идет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Германия выступит с инициативой по созданию совместной миссии НАТО «Арктический страж» для обеспечения безопасности арктического региона, в том числе Гренландии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Цель европейских стран — показать, что ЕС и НАТО контролируют безопасность в регионе. Харитонов отметил, что поводом для создания миссии стали агрессивные заявления США в отношении Гренландии.
«Европа засуетилась, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия будет принадлежать США, иначе ей овладеют Китай либо Россия, при этом мнение Европы никто во внимание не принимает. Трамп припомнил, как США защищали Данию во время Великой Отечественной войны, и это на самом деле было после открытия второго фронта. Сегодня Европа не знает, как сохранить лицо при плохой игре в плане Гренландии. Это, конечно, скандальный момент, несмотря на заявления Германии, что она сможет всех защитить. Как Европа будет сохранять лицо, время покажет. Пока мы видим, что Германия может пока посылать только бумажные петиции», — сказал Харитонов.
Собеседник НСН также указал на интересы и амбиции России в арктическом регионе.
«Что касается России и Китая — сегодня в Китае есть мощный ледокольный флот, но такого же мощного, как у России, пока ни у кого нет. И аналогов российских ледоколов сегодня не может сделать никто. Давно доказано, что 64% Арктики принадлежит России. Перед 2022 годом посол Норвегии пришел ко мне в кабинет, соответствующие службы с российской и норвежской сторон обсуждали обустройство очень выгодного с точки зрения логистики Северного морского пути. После начала спецоперации России на Украине эти разговоры затихли. Сегодня многие пытаются показать свою значимость, но в ходе Второго международного арктического форума Путин четко определил все поручения всем органам власти, вплоть до освоения и улучшения состояния социально-экономического развития опорных городов, опорных населенных пунктов, в том числе и военных городков. Сегодня вектор экономики, по крайней мере, российской, развернулся в азиатско-тихоокеанский регион, где находятся 40% полезных ископаемых мира, а также на Арктику. На Дальнем Востоке и в Арктике живут 10,5 млн человек, это громадная территория с несметными богатствами. Поэтому на Россию бесконечно точат зубы недружелюбные руководители из Европы и США. Сегодня многое сделано для того, чтобы люди жили и работали в регионе, но многого еще предстоит добиться», — добавил он.
Ранее Трамп назвал Гренландию беззащитной автономией, оборона которой состоит из «двух собачьих упряжек».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ осовободили Новобойковское в Запорожской области
- «Не выдавать пароли»: Как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi
- Почему Германия решила создать «Арктического стража»
- МВД предложило дополнить правила для сдачи экзаменов на права
- Мантуров: Обрабатывающая промышленность РФ выросла по итогам года
- Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной
- Сутки или месяцы: Депутат Свинцов назвал сроки разблокировки Roblox в России
- МЧС: В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники
- Ресурсов больше нет: Ирану предрекли неизбежную смену режима
- Toyota зарегистрировала новый товарный знак в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru