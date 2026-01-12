Мантуров: Обрабатывающая промышленность РФ выросла по итогам года
Рост обрабатывающей промышленности России по итогам 2025 года составил около 3%. Как пишет RT, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он отметил, что хорошие показатели фиксируются в фармацевтике, медицинской промышленности, радиоэлектронике, химическом комплексе.
«В феврале мы более точные увидим цифры после получения официальной статистики», - добавил Мантуров.
Ранее Путин поручил правительству России и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мантуров: Обрабатывающая промышленность РФ выросла по итогам года
- Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной
- Сутки или месяцы: Депутат Свинцов назвал сроки разблокировки Roblox в России
- МЧС: В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники
- Ресурсов больше нет: Ирану предрекли неизбежную смену режима
- Toyota зарегистрировала новый товарный знак в РФ
- В Златоусте из-за пожара в психбольнице эвакуировали более 130 человек
- Рекордная касса и нехватка людей: Кинотеатры пожаловались на «скудный» новогодний репертуар
- «Им не привыкать»: Как Куба будет защищаться от США
- СМИ: Американские сенаторы посетят Данию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru