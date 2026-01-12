Мантуров: Обрабатывающая промышленность РФ выросла по итогам года

Владимир Путин провел первую в этом году официальную встречу Пожар произошел в областной психиатрической больнице в городе Златоуст В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники Роскомнадзор: Оснований для разблокировки платформы Roblox в России нет В Бразилии поймал 160-килограммовую рыбу – арапаиму