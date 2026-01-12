Мантуров: Обрабатывающая промышленность РФ выросла по итогам года

Рост обрабатывающей промышленности России по итогам 2025 года составил около 3%. Как пишет RT, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он отметил, что хорошие показатели фиксируются в фармацевтике, медицинской промышленности, радиоэлектронике, химическом комплексе.

«В феврале мы более точные увидим цифры после получения официальной статистики», - добавил Мантуров.

Ранее Путин поручил правительству России и Центробанку обеспечить восстановление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астакович
