Россиянам пообещали больше новых санаториев в ближайшие годы

Объемы строительства новых санаториев не успевают за возросшим спросом на здравницы, сказал НСН Сергей Ромашкин.

В России строят очень мало новых санаториев, потому что это сложнее для инвестора, чем возведение отеля, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Рост интереса к отдыху в санаториях объяснили повышенным стрессом у россиян

На конец 2025 года в России насчитывалось 1695 санаториев, в декабре 2024 года их было 1708, пишут «Ведомости». С 2002 года количество санаторно-курортных заведений уменьшилось почти в 1,4 раза. Ромашкин отметил, что объемы строительства новых санаториев не успевают за возросшим спросом на здравницы.

«Количество санаториев сокращается из-за естественного износа: здания стареют, их надо реставрировать. Большая проблема заключается в том, что в России строится очень мало новых санаториев. Мы видим, что инвесторы в большей степени интересуются строительством отелей, а новых санаторных проектов появляется по три-четыре в год. Стало уже очевидно, что объемы строительства не успевают за спросом. Причина заключается в том, что строительство санатория — более сложное, трудоемкое и затратное дело для инвестора, нежели возведение отеля. Санаторий — это не только жилой корпус, это еще и медицинский блок, что вызывает дополнительные затраты», — отметил Ромашкин.
«Дороже Турции»: В туристической отрасли назвали проблемы российских санаториев

Он отдельно указал на проблему дефицита кадров в российской санаторной отрасли.

«При строительстве отеля возводится только жилой корпус, а чтобы построить санаторий, надо запастись медицинским оборудованием, возвести отдельные помещения для медицинских услуг, а самое сложное — найти врачей. Нанять горничных для отеля не составит труда, а вот найти квалифицированных медицинских специалистов, которые согласятся работать в санатории, — тяжело», — сказал собеседник НСН.
Санаторий или Ибица: Только 5% туристов выбирают одиночный отдых

По его словам, отдых в российских санаториях за год подорожал примерно на 7,5%.

«В 2025 году на рынок выходили объекты, которые закладывались в 2020-2021 годах. Эти годы были катастрофическими для инвесторов и строительства в целом из-за коронавируса. Я предполагаю, что в 2026-2027 годы мы увидим больше новых санаториев. Тогда, может быть, через два-три года объемы строительства будут догонять спрос. Отдых в санаториях в 2025 году подорожал на 7,5%, а в отелях — на 9%», — добавил эксперт.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал НСН, что санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы.

