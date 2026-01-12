По его словам, отдых в российских санаториях за год подорожал примерно на 7,5%.

«В 2025 году на рынок выходили объекты, которые закладывались в 2020-2021 годах. Эти годы были катастрофическими для инвесторов и строительства в целом из-за коронавируса. Я предполагаю, что в 2026-2027 годы мы увидим больше новых санаториев. Тогда, может быть, через два-три года объемы строительства будут догонять спрос. Отдых в санаториях в 2025 году подорожал на 7,5%, а в отелях — на 9%», — добавил эксперт.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал НСН, что санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы.

