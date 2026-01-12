Россиянам пообещали больше новых санаториев в ближайшие годы
Объемы строительства новых санаториев не успевают за возросшим спросом на здравницы, сказал НСН Сергей Ромашкин.
В России строят очень мало новых санаториев, потому что это сложнее для инвестора, чем возведение отеля, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
На конец 2025 года в России насчитывалось 1695 санаториев, в декабре 2024 года их было 1708, пишут «Ведомости». С 2002 года количество санаторно-курортных заведений уменьшилось почти в 1,4 раза. Ромашкин отметил, что объемы строительства новых санаториев не успевают за возросшим спросом на здравницы.
«Количество санаториев сокращается из-за естественного износа: здания стареют, их надо реставрировать. Большая проблема заключается в том, что в России строится очень мало новых санаториев. Мы видим, что инвесторы в большей степени интересуются строительством отелей, а новых санаторных проектов появляется по три-четыре в год. Стало уже очевидно, что объемы строительства не успевают за спросом. Причина заключается в том, что строительство санатория — более сложное, трудоемкое и затратное дело для инвестора, нежели возведение отеля. Санаторий — это не только жилой корпус, это еще и медицинский блок, что вызывает дополнительные затраты», — отметил Ромашкин.
Он отдельно указал на проблему дефицита кадров в российской санаторной отрасли.
«При строительстве отеля возводится только жилой корпус, а чтобы построить санаторий, надо запастись медицинским оборудованием, возвести отдельные помещения для медицинских услуг, а самое сложное — найти врачей. Нанять горничных для отеля не составит труда, а вот найти квалифицированных медицинских специалистов, которые согласятся работать в санатории, — тяжело», — сказал собеседник НСН.
По его словам, отдых в российских санаториях за год подорожал примерно на 7,5%.
«В 2025 году на рынок выходили объекты, которые закладывались в 2020-2021 годах. Эти годы были катастрофическими для инвесторов и строительства в целом из-за коронавируса. Я предполагаю, что в 2026-2027 годы мы увидим больше новых санаториев. Тогда, может быть, через два-три года объемы строительства будут догонять спрос. Отдых в санаториях в 2025 году подорожал на 7,5%, а в отелях — на 9%», — добавил эксперт.
Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал НСН, что санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
- Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа
- Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток
- Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»
- В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
- «Чебурашка против Чебурашки»: Победитель новогодней кинобитвы замахнулся на рекорд РФ
- Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
- Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
- «Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
- Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru