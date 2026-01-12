Подключение к публичным Wi-Fi сетям безопасно, если не давать никакие дополнительные доступы внутри сети, а также не подсоединяться к сетям мошенников, рассказал НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос почти в 11 раз на фоне отключений мобильного интернета - до 13,8 млн ТБ, подсчитал оператор Hot-WiFi. Увеличилось и число точек фиксированного беспроводного доступа, пишет издание «Ведомости». А средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi увеличилась на 12,8% год к году до 79,95 часа в 2025 году.

«Обычно подключение к публичным сетям Wi-Fi, особенно если эти сети указаны в заведении (то есть имеется название или QR-код для подключения), в целом безопасно. Но нужно помнить, что не надо давать никаких доступов внутри этой сети: например, к каким-то папкам на компьютере или тем более, если удалось найти кого-то в сети, то заходить в чьи-то папки, скачивать какой-то софт, к которому вдруг вы увидели возможность получить доступ», - рассказал Зыков.