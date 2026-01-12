«Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
Вхождение в рутинный график после новогодних каникул у россиян происходит на третий день, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Чтобы избежать излишнего стресса, россиянам посоветовали перераспределить рабочие задачи и не нагружать себя излишне в первые дни после длинных новогодних выходных, рассказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Треть работающих россиян лишь имитируют деятельность в первые рабочие дни января, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По данным издания, вернувшись на работу после длительных праздников, они фактически продолжают отдыхать, занимаясь личными делами: хобби, чтением или сериалами. Вместе с тем, 36% респондентов трудятся в обычном режиме.
«Возвращение после длительных выходных - это всегда стресс для работника. Провоцирует такое состояние выпадение человека из рабочего графика. Многие руководители понимают это и в первый рабочий день ставят какие-то легкие задачи. В этот день лучше всего разобрать почту, посмотреть, какие задачи вам пришли, что можете сделать, все распланировать. Не стоит делать рывков. Бывает так, что сотрудник кидается в работу как в омут с головой, не перераспределяет свои усилия. Но важно соблюдать баланс и готовиться к подъему. Входить в свой рабочий ритм человек начинает примерно к третьему дню. Многие даже вспоминают пароли от своих компьютеров. Вы поддержите себя, если будете входить в работу плавно», - посоветовала Лоикова.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров рассказал НСН, как россиянам правильно менять работу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сдавать практику в ГАИ предложили в течение недели после теории
- Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполнили все задания гособоронзаказа
- Трупы над фудкортом? Что грозит «Авиапарку» за возможную гибель птиц из-за сеток
- Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»
- В РФ расширили список городов для покупки жилья на вторичке по семейной ипотеке
- «Чебурашка против Чебурашки»: Победитель новогодней кинобитвы замахнулся на рекорд РФ
- Россияне переключились с покупки вилл в Турции на жилье в Камбодже
- Трамп снова заявил, что у Зеленского нет «карт»
- «Без рывков!»: Как входить в рабочий ритм после новогодних праздников
- Пока выгодно: Как влияет на Россию захват Трампом венесуэльской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru