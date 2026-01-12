«Возвращение после длительных выходных - это всегда стресс для работника. Провоцирует такое состояние выпадение человека из рабочего графика. Многие руководители понимают это и в первый рабочий день ставят какие-то легкие задачи. В этот день лучше всего разобрать почту, посмотреть, какие задачи вам пришли, что можете сделать, все распланировать. Не стоит делать рывков. Бывает так, что сотрудник кидается в работу как в омут с головой, не перераспределяет свои усилия. Но важно соблюдать баланс и готовиться к подъему. Входить в свой рабочий ритм человек начинает примерно к третьему дню. Многие даже вспоминают пароли от своих компьютеров. Вы поддержите себя, если будете входить в работу плавно», - посоветовала Лоикова.

