Мизулина предложила Минюсту обнародовать доказательства деятельности иноагентов
Минюсту РФ следует предоставить россиянам больше информации о том, какой вред и как именно приносят стране иноагенты. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
По её словам, современная молодёжь «хочет видеть пруфы».
«Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счёта», — отметила Мизулина.
Она добавила, что обнародование такой информации потребует изменения некоторых законов, однако люди получат понимание ситуации.
Ранее Мизулина выразила готовность направить в Роскомнадзор обращения россиян, выступающих против блокировки Roblox в стране, пишут «Известия».
