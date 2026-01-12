Мизулина предложила Минюсту обнародовать доказательства деятельности иноагентов

Минюсту РФ следует предоставить россиянам больше информации о том, какой вред и как именно приносят стране иноагенты. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов

По её словам, современная молодёжь «хочет видеть пруфы».

«Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счёта», — отметила Мизулина.

Она добавила, что обнародование такой информации потребует изменения некоторых законов, однако люди получат понимание ситуации.

Ранее Мизулина выразила готовность направить в Роскомнадзор обращения россиян, выступающих против блокировки Roblox в стране, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
