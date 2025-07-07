ГИБДД разрешили отзывать права у водителей из-за противопоказаний при медосмотре

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, водительские права будут аннулированы в случае, если при внеочередном медобследовании или диспансеризации у гражданина выявят противопоказания к вождению.

Отмечается, что после получения уведомления о необходимости внеочередного медосвидетельствования, водитель должен пройти его в течение трёх месяцев. Неявка станет основанием для аннулирования водительских прав.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров заявил, что с 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать новый перечень медицинских противопоказаний для водителей, сообщает RT.

