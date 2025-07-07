ГИБДД разрешили отзывать права у водителей из-за противопоказаний при медосмотре
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, водительские права будут аннулированы в случае, если при внеочередном медобследовании или диспансеризации у гражданина выявят противопоказания к вождению.
Отмечается, что после получения уведомления о необходимости внеочередного медосвидетельствования, водитель должен пройти его в течение трёх месяцев. Неявка станет основанием для аннулирования водительских прав.
Ранее ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров заявил, что с 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать новый перечень медицинских противопоказаний для водителей, сообщает RT.
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