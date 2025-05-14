К чему приведут дополнительные медкомиссии для отзыва водительских прав

Контроль за медицинским состоянием водителей нужно ужесточать, но для этого нужно закрыть все конторы, которое торгуют справками, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав, пишет «Коммерсант». Процедуру по отзыву и аннулированию водительских прав начнут применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации. В таком случае гражданина сначала направят на внеочередное обследование. Права аннулируют только в том случае, если диагноз подтвердится. Однако неявка на прием к врачу приведет к тому же результату. Шапарин назвал «ужесточение» бессмысленным.