К чему приведут дополнительные медкомиссии для отзыва водительских прав
В системе ничего не изменится, так как любую медицинскую справку сегодня можно купить с доставкой на дом, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Контроль за медицинским состоянием водителей нужно ужесточать, но для этого нужно закрыть все конторы, которое торгуют справками, заявил НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав, пишет «Коммерсант». Процедуру по отзыву и аннулированию водительских прав начнут применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации. В таком случае гражданина сначала направят на внеочередное обследование. Права аннулируют только в том случае, если диагноз подтвердится. Однако неявка на прием к врачу приведет к тому же результату. Шапарин назвал «ужесточение» бессмысленным.
«Человек будет приходить к врачу с какими-то вопросами, проблемами, например, сердце шалит... А врач будет смотреть на него, как на человека, у которого есть водительское удостоверение, будет спрашивать про употребление алкоголя и так далее. Будут назначаться дополнительные медкомиссии, что, конечно, водителю никакому не нужно лишний раз. В результате этот человек, зная, что такой риск есть, просто не пойдет в официальную поликлинику, а пойдет в частную, где никто не задаст лишних вопросов и не отправит на проверки. Водителям придется больше платить и думать, стоит ли вообще идти к врачу», - объяснил он.
Шапарин уверен, что в системе ничего не изменится, так как любую справку сегодня можно купить с доставкой на дом.
«Это глубоко коррупционная норма. Я надеюсь, что принята она не будет. Врачей давно не впечатляют конфеты, медицина – это очень коррупционная сфера у нас. И прямой связи с безопасностью в этой мере я не вижу. За взятку любую справку можно получить. Контроль за медицинским состоянием водителей нужно ужесточать, потому что справки у нас покупаются и продаются на каждом углу, с доставкой. Эти структуры работают годами. Порядок можно навести очень быстро. Тогда водителям придется проходить реальные медосмотры. Но нужно в корне менять всю систему, создавать прозрачные водительские комиссии. Только полная реформа поможет исправить ситуацию», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в России предложили обязать желающих получить водительские права сдавать анализы на наркотики при прохождении медкомиссии. В 2024 году каждое десятое ДТП в России происходило с участием или по вине нетрезвых водителей. В результате них свыше 2500 человек пострадали, 105 погибли. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, части ДТП удалось бы избежать в том случае, если бы оформить медицинскую справку стало сложнее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru