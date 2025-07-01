Единый реестр всех, кто когда-либо обращался к психиатру, нарушит права граждан, а также не будет репрезентативным, заявил НСН врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Минздрав создает единый реестр всех, кто когда-либо обращался к психиатру, чтобы улучшить статистику и планирование помощи, сообщает Коммерсант. Врачи и эксперты предупреждают, что это нарушит право клиентов на анонимность, а данные из реестра попадут в МВД для контроля над россиянами с ментальными расстройствами. Файнзильберг эту идею не поддержал.

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«К такому предложению я отношусь отрицательно, это ущемляет права людей. Использование этого списка может быть злонамеренно. К психиатру можно обращаться по разным поводам. Например, можно обращаться к психиатру после какого-то перенесенного стресса с расстройствами сна. Также к психиатру можно обращаться в связи с расстройствами сексуальной функции, в связи с кратковременными расстройствами настроения. Это не входит в перечень психических расстройств, чисто невротические ситуации. Очень много недомоганий, которые могут привести людей к психиатру. То, что человек обращался к психиатру, на самом деле не показывает ничего. Есть консультативный учет, который не говорит о каких-то заболеваниях у человека. Подобные предложения уже напоминают агрессию со стороны государства», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что стоит перепроверять наличие прав у человека, который стоит на учете у психиатра и имеет какие-то серьезные заболевания.

«При этом стоит перестраховываться, так как часто бывает так, что у человека с расстройствами есть права буквально на все – от мотоцикла до владения оружием. Это просто недоработка людей на месте. Не могу сказать, что новая мера спасет нас всех, нужно просто контролировать процесс получения прав на вождение автомобилем и так далее. Медосмотр должен быть неформальным, не за пару минут», - заключил собеседник НСН.

Сегодня в России принудительная госпитализация психически нездоровых людей возможна только в том случае, если они представляют угрозу для себя или окружающих, в случае их неадекватного поведения необходимо одновременно вызывать полицию и бригаду скорой психиатрической помощи. Об этом НСН заявил врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак.

