«Гаишники доверяют»: Автоэксперт заявил, что женщин реже проверяют на алкоголь
Женщины за рулем часто предпочитают «мужской» стиль вождения, но вместе с тем их можно назвать более ответственными водителями, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Сотрудники ГИБДД реже проверяют водителей-женщин на алкоголь, сказывается доверие к ним как к более ответственным водителям. Об этом НСН заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее заявила в своем Telegram-канале, ссылаясь на статистику ГАИ, что женщины в России почти не садятся за руль нетрезвыми. Кроме того, она отметила, что мужчины чаще попадают в ДТП с тяжкими последствиями, но при этом женщины чаще ошибаются при совершении манеров и оценке дорожной ситуации. Хайцеэр призвал не делать гендерных различий между водителями и добавил, что у сотрудников ГИБДД больше доверия к женщинам.
«Я в целом против гендерных различий — за рулем находится водитель. Понятно, что у мужчин и женщин разные взгляды на жизнь, ментальность, разные заботы, видимо, это и сказывается на манере вождения. Но достаточно и мужчин, которые водят “по-женски”, и женщин, которые водят “по-мужски”. То, что женщины реже садятся за руль в нетрезвом состоянии, действительно так; очень редко сотрудники ГИБДД останавливают женщин и проверяют на алкоголь. Мне кажется, здесь присутствует определенная степень доверия, потому что женщины ответственнее относятся к вождению», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН добавил, что водителей-мужчин гораздо больше, чем женщин, однако водительские права сегодня часто получают «на всякий случай».
«Мужчин, находящихся за рулем, больше, чем женщин. Мужчин — профессиональных водителей тоже подавляющее большинство. Когда едет семейная пара, чаще за руль сядет мужчина, это вопрос культуры, воспитания, чтобы не утруждать женщину. Вместе с тем водительские права становятся частью культуры. Человек все равно сдает на права, чтобы пользоваться автомобилем эпизодически, например, каршерингом. Это, кстати, тоже не очень хорошо, потому что чем водитель больше водит, тем он более опытный», — подытожил он.
Ранее эндокринолог Андрей Лычагин заявил, что женщинам, которые находятся на поздних сроках беременности, не следует садиться за руль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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