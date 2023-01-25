В школах снова начнут изучать роман «Как закалялась сталь»
Минпросвещения РФ включит в образовательные программы роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и другие произведения о Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство уже утвердило обязательные образовательные программы с включенными в них «Молодой гвардией» Александра Фадеева, прозой и поэзией о Великой Отечественной войне. В них вошли также роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон».
В Госдуме опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Солженицына
Глава Минпросвещения пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее в обществе разгорелась дискуссия по поводу возможного исключения из школьной программы книги «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающей о массовых репрессиях в советские годы. В интервью НСН депутат Госдумы от «Единой России», первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что «Архипелаг ГУЛАГ» произведение спорное и его не обязательно изучать в школе.
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