«Слабая вещь»: В Госдуме за Солженицына в школе, но без «Архипелага ГУЛАГ»

«Архипелаг ГУЛАГ» является спорным и далеко не лучшим произведением Александра Солженицына, и его не обязательно изучать в школе, заявил в интервью НСН депутат Госдумы от «Единой России», первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Ранее в обществе разгорелась дискуссия по поводу возможного исключения из школьной программы книги «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающей о репрессиях в советские годы.