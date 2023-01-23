«Слабая вещь»: В Госдуме за Солженицына в школе, но без «Архипелага ГУЛАГ»

Александр Шолохов сказал в эфире НСН, что в школе лучше изучать «Матренин двор» Солженицына, предложив убрать из программы ряд современных бестселлеров.

«Архипелаг ГУЛАГ» является спорным и далеко не лучшим произведением Александра Солженицына, и его не обязательно изучать в школе, заявил в интервью НСН депутат Госдумы от «Единой России», первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Ранее в обществе разгорелась дискуссия по поводу возможного исключения из школьной программы книги «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающей о репрессиях в советские годы.

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«В рамках школьного курса литературы надо приучать детей к чтению, учить их любить и гордиться родным языком. Если говорить конкретно про "Архипелаг ГУЛАГ", эта вещь с художественной точки зрения сильно проигрывает другим произведениям Солженицына. На этом любовь к родному слову воспитывать проблематично. И с точки зрения исторической достоверности у специалистов очень много претензий и замечаний к этой вещи. Безусловно, есть художественные вещи, которые могут служить в школе иллюстрацией для уроков истории, но это точно не "Архипелаг ГУЛАГ"», - сказал Шолохов.

При этом он считает, что другие произведения Солженицына можно изучать в школе.

«Не нужно путать изучение Солженицына в школе и "Архипелаг ГУЛАГ" как отдельное произведение. Изучать Солженицына, как любого другого советского или российского писателя, безусловно, необходимо, но я бы делал это на примере того, что у Александра Исаевича имеет художественное значение, тот же "Матренин двор"», - пояснил парламентарий.

По его мнению, из школьной программы можно было бы исключить и некоторые современные бестселлеры.

«В школьной программе в первую очередь должны быть произведения, которые прошли проверку временем и являются лучшими образцами слова. Я бы увеличил курс в школе того же Лескова, потому что это пример божественного владения родным языком. С другой стороны, когда школьная программа пересматривалась, туда вошло некоторое количество современных писателей, которые проверку временем точно не прошли, и их включили в программу на основании представлений о современных бестселлерах. Некоторое переосмысление и корректировка школьной программы в этом направлении необходима», - заключил собеседник НСН.
Литературные споры? В России дискутируют о необходимости изучения «Архипелага Гулага» Солженицына в школе

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин ранее заявил, что литературные произведения, которые «не прошли испытания временем», должны быть исключены из школьной программы. В качестве примера он привел «Архипелаг ГУЛАГ», отметив, что многие факты были придуманы Солженицыным и «высосаны из пальца».

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сказала, что вопрос об исключении из школьной программы «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит.

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ФОТО: wikimedia.org/RIA Novosti/Yuryi Abramochkin
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