В Госдуме опровергли существование инициативы об исключении из школьной программы романа Солженицына
лава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова опровергла возможность исключения романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», как и других произведений. Этот вопрос, по ее словам, не стоит и не стоял благодаря действующему законодательству, сообщили в пресс-службе «Единой России» 22 января, в воскресенье.
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«Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или, наоборот, включения в программу - это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения… Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелага ГУЛАГ" не стоял и не стоит», - подчеркнула парламентарий.
Ранее первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил о подготовке школьной программы по литературе в 2023 году. По его словам, из программы могут исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает РИА Новости. Якобы в результате проведенного анализа произведения выяснилось, что многие факты в нем оказались придуманы.
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