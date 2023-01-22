Литературные споры? В России дискутируют о необходимости изучения «Архипелага Гулага» Солженицына в школе
«Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына вызвал споры в российском обществе из-за правдивости изложенных фактов и влиянии на молодежь, которая изучает произведение в школе.
Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил о подготовке школьной программы по литературе в 2023 году. По его словам, из программы могут исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, сообщает РИА Новости. Якобы в результате проведенного анализа произведения выяснилось, что многие факты в нем оказались придуманы.
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Газетой.ru также заявил, что книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не соответствует действительности и многие изложенные в ней факты назвал «зековскими байками». При этом депутат высказался против исключения произведения из школьной программы по литературе, но предложил предусмотреть детальный разбор «видов лжи», встречающихся в произведении.
«Убирать эту книгу из школьной программы очень хочется, но, на мой взгляд, нецелесообразно, потому что, если ее просто убрать, то тоталитарная секта «либералы» обязательно начнет кричать, вот, мол, как Путин и его банда боятся правды. Это их стандартная реакция на любой отказ рассматривать их ложь всерьез. Поэтому нужно не закрывать глаза на «Архипелаг», а наоборот открыть их пошире, то есть оставить эту творчу в школьной программе, просто дополнить ее подробным разбором тех видов лжи, какие Солженицын употребил. И это важно еще потому, что те же виды лжи употребляются довольно систематически, что теми же способами на нас клевещут многие другие авторы, что многие утверждения, впервые появившиеся у Солженицына, сейчас цитируются как непреложная истина. И, соответственно, дополнив «Архипелаг ГУЛАГ» его разбором, мы значительно улучшим моральное состояние новых поколений», — считает Вассерман.
Ректор Литературного института им. Горького, исследователь русской литературы ХХ века, писатель Алексей Варламов выступил против исключения романа «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы.
«Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать», — заявил он РБК.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова в эфире НСН призвала не повторять ошибки, совершенные в Советском Союзе, когда несогласные с действиями партии и правительства граждане преследовались. В этом контексте она упомянула писателя Александра Солженицына и поэта Иосифа Бродского. Позднее эти имена были возвращены и признаны не только в России, но и во всем мире, а современники «благодарны за то, что даже в изгнании они несли российскую культуру, которая завоевала мир».
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