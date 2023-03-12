В Сети раскритиковали заявление главы ЕК о России
Пользователи Twitter резко отозвались на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети о том, что Евросоюз будет работать над уменьшением военного потенциала России.
«Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?» — спросил один из пользователей.
Другой призвал главу ЕК помочь странам ЕС процветать вместо трат средств на Украину и разжигание конфликта.
«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — цитирует РИА Новости еще одного пользователя.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете Periodico заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не для того, чтобы добиться «разрушения» России.
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