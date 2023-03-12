В Сети раскритиковали заявление главы ЕК о России

«Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?» — спросил один из пользователей.

Другой призвал главу ЕК помочь странам ЕС процветать вместо трат средств на Украину и разжигание конфликта.



«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — цитирует РИА Новости еще одного пользователя.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете Periodico заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не для того, чтобы добиться «разрушения» России.





