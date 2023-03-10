Белый дом: Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию
Меры, с помощью которых можно пресечь обход санкций Россией обсудят в Вашингтоне в пятницу, 10 марта, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.
Кроме того, как уточнили в американской администрации, на встрече будут рассмотрены и новые меры экономического давления на Москву.
В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон решительно настроен действовать против третьих стран, помогающих России обходить санкции Запада.
Ранее, как сообщала НСН, в США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией.
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