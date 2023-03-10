Белый дом: Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию

Меры, с помощью которых можно пресечь обход санкций Россией обсудят в Вашингтоне в пятницу, 10 марта, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Кроме того, как уточнили в американской администрации, на встрече будут рассмотрены и новые меры экономического давления на Москву.