Белый дом: Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию

Меры, с помощью которых можно пресечь обход санкций Россией обсудят в Вашингтоне в пятницу, 10 марта, президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Кроме того, как уточнили в американской администрации, на встрече будут рассмотрены и новые меры экономического давления на Москву.

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В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон решительно настроен действовать против третьих стран, помогающих России обходить санкции Запада.

Ранее, как сообщала НСН, в США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииДжо БайденБелый Дом
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