Природный пожар подступил к городу Циолковский у космодрома Восточный
Природный пожар приблизился к закрытому городу Циолковский в Амурской области, недалеко от которого находится космодром Восточный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе, растительность там горит на восемь километров по фронту, уточнили в ведомстве.
На данный момент пожарные пытаются защитить город от огня, однако тушение осложнено ветром и сухой погодой. Огонь быстро распространяется. К тушению возгорания привлечено свыше 70 человек и больше 20 единиц техники.
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 500 тысяч гектаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru