Природный пожар подступил к городу Циолковский у космодрома Восточный

Природный пожар приблизился к закрытому городу Циолковский в Амурской области, недалеко от которого находится космодром Восточный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе, растительность там горит на восемь километров по фронту, уточнили в ведомстве.