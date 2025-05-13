Природный пожар подступил к городу Циолковский у космодрома Восточный

Природный пожар приблизился к закрытому городу Циолковский в Амурской области, недалеко от которого находится космодром Восточный. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе, растительность там горит на восемь километров по фронту, уточнили в ведомстве.

Огонь природного пожара подобрался к селу в Забайкальском крае

На данный момент пожарные пытаются защитить город от огня, однако тушение осложнено ветром и сухой погодой. Огонь быстро распространяется. К тушению возгорания привлечено свыше 70 человек и больше 20 единиц техники.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила 500 тысяч гектаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.


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ФОТО: МЧС России
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